Две женщины промышляли кражей золотых украшений в районах Тверской области

Женщины воровали золото и деньги
Фото: Анна КОЛГАНОВА
В Лихославльском районе Тверской области задержаны две женщины из Вышнего Волочка 40 и 52 лет. В период с декабря 2020 года по март 2021 года две ранее судимые подозреваемые промышляли кражами на территории Лихославльского и Спировского районов.
Добычей злоумышленниц чаще всего становились ювелирные украшения и денежные средства. В январе 2021 года фигурантки в одной из деревень Спировского района обокрали дом местной жительницы. Ущерб составил 200 тысяч рублей, также были похищены золотые украшения: цепочка, кольца, перстень, браслет и серьги.
Часть похищенного женщины сбыли в ломбард. Всего они оказались причастны к пяти эпизодам краж. Сумма похищенного составила порядка 400 000 рублей.
Фигурантки заключены под стражу. Возбуждено уголовное дело.