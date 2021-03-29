Две женщины промышляли кражей золотых украшений в районах Тверской области

Женщины воровали золото и деньги Фото: Анна КОЛГАНОВА

В Лихославльском районе Тверской области задержаны две женщины из Вышнего Волочка 40 и 52 лет. В период с декабря 2020 года по март 2021 года две ранее судимые подозреваемые промышляли кражами на территории Лихославльского и Спировского районов.

Добычей злоумышленниц чаще всего становились ювелирные украшения и денежные средства. В январе 2021 года фигурантки в одной из деревень Спировского района обокрали дом местной жительницы. Ущерб составил 200 тысяч рублей, также были похищены золотые украшения: цепочка, кольца, перстень, браслет и серьги.

Часть похищенного женщины сбыли в ломбард. Всего они оказались причастны к пяти эпизодам краж. Сумма похищенного составила порядка 400 000 рублей.

Фигурантки заключены под стражу. Возбуждено уголовное дело.