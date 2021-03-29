В четырех муниципалитетах Тверской области поедут новые белые автобусы "Транспорта Верхневолжья"

Под брендом "Транспорт Верхневолжья" поедут белые автобусы Фото: ПТО

В Тверской области завершено голосование по выбору дизайна автобусов для междугородних маршрутов, которые будут запущены из Твери до Ржева, Зубцова, Оленино, Осташкова, Погорелого Городища и в город Кимры (рейсы через Максимцево и через Горицы).

На выбор было предложено лишь два варианта оформления. По результатам голосования победл вариант с бело-синей цветовой гаммой - 71,9%, за красный цвет свой голос отдали лишь 28,1% жителей Тверской области.

Символично, что выбранный дизайн перекликается с цветом синих автобусов, которые в феврале прошлого года были запущены в Твери и Калининском районе. Это был первый этап транспортной реформы.

- Сегодня можно сказать, что проект состоялся, он успешен, получил признание на всероссийском уровне и мы стали регионом, у которого другие перенимают опыт для развития своих транспортных моделей, – отметил губернатор Игорь Руденя.

На втором этапе на линии мужмуниципальных маршрутов под брендом "Транспорт Верхневолжья" выйдут 118 новых автобусов, которые будут совершать 971 рейс в сутки. В общей сложности будет создано 33 городских маршрута и 70 пригородных.