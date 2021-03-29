В Твери мужчина купался в обмелевшей Волге и загорал на снегу

Мужчина позагорал на пляже и искупался в Волге Фото: vk.com/vktver/Валерий Трофимов

С началом потепления на городском пляже в Твери появились "моржи". Местные жители, которые активно занимаются закаливанием и пропагандируют ЗОЖ, вовсю загорают на берегу и купаются в Волге.

Именно такое видео снял житель Твери Валерий Трофимов и поделился им в группе "Тверь ВКонтакте" в соцсети 29 марта.

К слову, сегодня, воздух по данным гидрометцентра, прогрелся на солнце до +11 градусов, в тени +7. Погода солнечная и безветренная. Загорай - не хочу!

На камеру мужчина показал, как купается в обмелевшей Волге (уровень воды в реке сбросили на прошлой неделе), выполняет упражнения на берегу и загорает, лежа прямо на подтаявшем снегу.

- Открытие городского пляжа, погода отличная, правда с водой напряженка и грязи по колено, - подписал пост мужчина.

На комментарии подписчики не скупились. Одни хвалят мужчину за закалку, другие переживают "Не холодно ли?", третьи просто не понимают, какой кайф купаться в холодной и грязной воде.

- Кто то должен сезон открывать. Привычка, мимо воды немогу пройти, - просто отвечает автор видео и на хейтеров не обижается.

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