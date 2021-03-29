Администрация Конаковского района Тверской области рассказала о предстоящем ремонте дорог

Конаковский район готовится к масштабной кампании по ремону дорог Фото: ПТО

Утром, 29 марта, перед входом в администрацию в Конаково появилась инсталляция из бампера и покрышек, которую соорудили местные жители в попытке привлечь внимание властей к разбитым дорогам.

"Крик души" автомобилистов не остался без внимания. На немой призыв был дан исчерпывающий ответ.

В частности, в администрации рассказали, какие участки дорог в Конаковском районе будут отремонтированы в 2021 году. На работы выделено 121 113 тыс. рублей.

В списке значится: ремонт автомобильной дороги ул. Баскакова от ул. Энергетиков - ул. Учебная, д. 21 - ул. Старо-Почтовая с пересечением с ул. Свободы - ул. Район завода - пересечение с ул. Строителей (спортивный комплекс "Олимп") в Конакове, ремонт ул. Октябрьской в поселке Новозавидовский, ремонт дороги в поселоке Радченко, новый район, ремонт улицы Ленинградской и Геофизиков в поселке Редкино, ремонт дороги в деревне Поповское, улицы Центральной и улицы Школьный проезд в селе Дмитрова Гора.

До начала ремонтной кампании на поврежденных участках проводится ямочный ремонт.