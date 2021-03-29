Женщину-закладчицу задержали в Конаковском районе Тверской области

Женщина прятала закладки в поселке Козлово Фото: УМВД России по Тверской области

В поселке Козлово Конаковского района Тверской области в рамках антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!» была задержана 51-летняя женщина. При личном досмотре и при обыске в доме полицейские обнаружили и изъяли у подозреваемой 11 свёртков с веществом внутри. Экспертиза показала, что оно является наркотическим.

По версии оперативников, фигурантка самостоятельно приобретала наркотики, фасовала и прятала в "закладки".

Женщину задержали и завели уголовное дел по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ. Ведется следствие.