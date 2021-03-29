На Тверском вагонзаводе состоялась закладка первой рамы вагонов для Южно-Кавказской железной дороги

Символическая церемония закладки первой рамы вагона Фото: ПТО

Тверской вагонзавод приступил к изготовлению 27 пассажирских вагонов для Южно-Кавказской железной дороги (дочерняя компания ОАО «РЖД»). В вагонах, построенных на тверском предприятии, будут перевозить пассажиров между Арменией и Грузией.

- ТВЗ сегодня является лидером вагоностроения. На предприятии обеспечен портфель заказов, гарантирующих стабильное развитие крупнейшего машиностроительного завода региона, – отметил губернатор Игорь Руденя.

В символической церемонии закладки первой рамы вагона участвовал замминистра территориального управления и инфраструктуры Республики Армения Армен Симонян и руководители Южно-Кавказской железной дороги.

В новых вагонах будет размещена сервисная зона с вендинговыми автоматами и кофе-машинами, туалетные комплексы с душем, пурифайерами для питьевой воды. Купе - с откидными столиками и индивидуальными сейфами, розетками разъемами USB. Двухместные купе остастят телевизорами.

Поставить заказчику 21 купейный и 6 плацкартных вагонов планируют в мае-июне 2021 года.