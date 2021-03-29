"Лопнуло терпение": активисты в Конакове Тверской области сложили инсталляцию из шин у входа в администрацию

Инсталляция у входа в администрацию Конакова Фото: vk.com/puvkonakovo

Жители Конакова Тверской области возмутились плохим состоянием городских дорог и сложили у входа в местную администрацию инсталляцию из автомобильных шин, оторванного бампера и двери.

Пост с фото появился в группе "Подслушано у Водителей Конаково" в соцсети утром, 29 марта.

"Судя по всему, у кого то лопнуло терпение", - пишут комментарии под постом сообщества.

Автомобилисты надеются, что их "крик души" не останется без внимания, и власти наконец-то обратят внимание на разбитые дороги и займутся их ремонтом.

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