Ребёнок и двое взрослых пострадали в ДТП на улице Можайского в Твери

В ДТП пострадала девочка и двое взрослых Фото: УГИБДД России по Тверской области

ДТП произошло 27 марта в районе дома №61 по улице Можайского в Твери.

45-летняя женщина-водитель с признаками опьянения, управляя автомобилем "Хендай Крета", на регулируемом перекрестке проехала на запрещающий сигнал светофора и столкнулась с автомобилем "ЗАЗ Шанс" под управлением 46-летнего мужчины, который ехал на "зеленый".

В результате аварии пострадала 9-летняя девочка пассажир, она сидела на заднем пассажирском сидении слева, ремнем безопасности пристегнута. Ребенка доставили в ДОКБ. Также травмы получили водитель и 34-летняя пассажирка "ЗАЗ". Их тоже доставили в больницу.