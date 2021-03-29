В Твери до 5 апреля перекроют часть бульвара Радищева

В Твери на неделю перекроют бульвар Радищева Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Твери на бульваре Радищева, на участке от Тверского проспекта до Свободного переулка, с 29 марта по 5 апреля будет ограничено движение и парковка транспорта. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Перекрытия связаны с работами на теплосетях.

Объезд будет производиться в соответствии с установленными временными знаками дорожного движения. Водителям следует проявить внимание и осторожность, заранее планировать маршруты и парковку транспортных средств.

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