Водитель на "Волге" сбил пешехода в Твери

В ДТП пострадала пешеход Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Авария произошла утром, 29 марта, около дома №25 по улице Склизкова в Твери.

45-летний водитель, управляя автомобилем "Волга", наехал на 52-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть справа налево по нерегулируемому пешеходному переходу.

Водитель трезвый. У пешехода - ушибы и вывих плечевого сустава. Ей оказана помощь.

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