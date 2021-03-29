В Твери машина врезалась в зад другой из-за яркого солнца

В Твери водитель врезался в другую машину из-за слепящего солнца.
Фото: Степан КАМЕНЕВ
Днём 28 марта 26-летний водитель Mitsubishi Lancer въехал в заднюю часть Nissan Pathfinder, за рулём которого был 45-летний водитель. Причина – автомобилиста в Mitsubishi ослепило солнце. Пострадала пассажирка в Nissan.
У 32-летней женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.
Оба водителя были трезвы.
Столкновение машин из-за весеннего солнца. Фото: группа в ВК/ПОДСЛУШАНО У ВОДИТЕЛЕЙ. ТВЕРЬ/Руслан Львов.