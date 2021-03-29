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Происшествия29 марта 2021 8:44

В Твери машина врезалась в зад другой из-за яркого солнца

Авария произошла на проспекте Ленина
Степан КАМЕНЕВ
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В Твери водитель врезался в другую машину из-за слепящего солнца.

Фото: Степан КАМЕНЕВ

Днём 28 марта 26-летний водитель Mitsubishi Lancer въехал в заднюю часть Nissan Pathfinder, за рулём которого был 45-летний водитель. Причина – автомобилиста в Mitsubishi ослепило солнце. Пострадала пассажирка в Nissan.

У 32-летней женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Оба водителя были трезвы.

Столкновение машин из-за весеннего солнца. Фото: группа в ВК/ПОДСЛУШАНО У ВОДИТЕЛЕЙ. ТВЕРЬ/Руслан Львов.

ДТП