В Твери машина врезалась в зад другой из-за яркого солнца

В Твери водитель врезался в другую машину из-за слепящего солнца. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Днём 28 марта 26-летний водитель Mitsubishi Lancer въехал в заднюю часть Nissan Pathfinder, за рулём которого был 45-летний водитель. Причина – автомобилиста в Mitsubishi ослепило солнце. Пострадала пассажирка в Nissan.

У 32-летней женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Оба водителя были трезвы.