В Твери погода позволяет днём ремонтировать дороги горячим асфальтобетоном

В Твери начинают ремонтировать дороги горячим асфальтобетоном – погода позволяет. Фото: пресс-служба Администрации Твери.

С 29 марта МУП «ЖЭК» начинает ремонтировать ямы на дорогах Твери с использованием горячего асфальтобетона. Работы начнутся на Волоколамском путепроводе и подходах к нему, а также на «кольце» в «Южном» и на улице Можайского. Чинить дорожное покрытие будут только днём, возможны пробки.

Напомним, что зимой проблемные участки на тверских дорогах временно поддерживали в нормальном состоянии с помощью литого асфальтобетона.

Ремонт дорог горячим асфальтобетоном будет идти ежедневно. Основной упор сделают на аварийно-опасных участках тверских улиц.