Создатель центра спасения медвежат-сирот из Тверской области Валентин Пажетнов выпустил книгу «Рядом с нами…»

Валентин Сергеевич Пажетнов на фото с подопечными. Запечатлён своим другом, легендарным спецкором КП Василием Песковым. Фото: Василий ПЕСКОВ

Заслуженный эколог России, доктор биологических наук, автор не имеющей аналогов методики выращивания медвежат-сирот, создатель Торопецкой биостанции "Чистый лес" и центра спасения медвежат Валентин Сергеевич Пажетнов выпустил новую книгу. Она называется "Рядом с нами..."

Это далеко не первая книга знаменитого учёного. Валентин Пажетнов - автор многих научных работ, научно-популярных книг и детских сказок. Его работы издаются даже за рубежом. Так, книга "Мои друзья медведи" нашла своего читателя в Болгарии, Польше и Франции. А за книгу "Мохнатое чудо" Валентин Сергеевич получил Тверскую областную литературную премию им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. Ещё одна книга из детской серии "Сказки русского леса" - "Лесная больница. Урман и родник" получила премию имени И.С. Соколова-Микитова.

Книга "Рядом с нами..." откроет ещё несколько естественных, но невероятно удивительных тайн живой природы, которые увлекут как детей, так и взрослых - книга рассчитана на широкий круг читателей.

Выход новой книги Валентина Пажетнова не оставил без внимания губернатор Тверской области Игорь Руденя. "Книги Валентина Сергеевича учат доброму отношению к природе, окружающему миру – это серьёзное и важное дело", - отметил глава региона.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Валентин Сергеевич Пажетнов (родился 20 июня 1936 года) - заслуженный эколог России, доктор биологических наук. Ведёт деятельность по охране и управлению популяциями бурого медведя, автор собственной методики выращивания медвежат-сирот. Его научные разработки уникальны и известны далеко за пределами России.

Вместе с супругой Светланой Пажетновой в 1985 году организовал в Торопецком районе зообазу "Чистый лес", на которой и ведутся работы по доращиванию медвежат-сирот с целью выпуска в природу полноценными дикими лесными жителями.

С 1996 года вся работа по доращиванию медвежат-сирот велась при финансовой поддержке Международного фонда защиты животных (IFAW). Но в связи с санкционной политикой организация ушла из России и прекратила финансирование работы биостанции.

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