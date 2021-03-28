В жутком ДТП под Череповцом погиб водитель из Тверской области и два его пассажира

Страшное ДТП произошло в субботу, 27 марта, около в 19:20 на 185-м километре дороги "Вологда - Новая Ладога" в Череповецком районе. "Chery Amulet" под управлением 35-летнего жителя Тверской области вылетел на встречку и врезался в большегруз "Mercedes".

Подробности аварии сообщает вологодский информационный портал "СеверИнформ" со ссылкой на Отдел ГИБДД по Череповецкой области. В аварии погиб сам водитель легковой машины и два его пассажира - мужчины 38 и 41 лет. Удар был такой силы, что тяжёлая фура съехала в кювет и опрокинулась. Водитель большегруза, 55-летний житель Кировской области, получил травмы.

По какой причине легковое авто вдруг вылетело прямо в лоб огромной фуре, пока не сообщается.

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