Домашний пёс Ричард погиб в Твери съев подкинутую догхантерами отраву

Хозяйка очень любила своего друга. Фото: vk.com/tverhelpanimals

В Твери домашний пёс Ричард погиб, съев отраву, скорее всего, разбросанную на улице догхантерами.

О печальном происшествии сообщила Инициативная группа по защите животных. Хозяйка выгуливала любимого пса на Соминке. Подобрав что-то с земли, Ричард вскоре умер на глазах у шокированной хозяйки.

"Соминка, территория вдоль канала ТЭЦ 3, раскидана отрава. Мой любимый малыш, молодой прекрасный пёс, моя радость, умер сегодня в страшных мучениях после прогулки", - цитирует слова женщины Инициативная группа.

Зоозащитники призывают всех владельцев собак проявить сознательность и осторожность: выгуливать своих четвероногих друзей в наморднике и на поводке, пристально следить, не подбирает ли пёс что-то с земли. От вещества, которое чаще всего добавляют в свои приманки догхантеры, собаки умирают очень быстро и спаси их удаётся крайне редко.