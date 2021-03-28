Огнеборцы в Твери спасли мужчину из объятой пожаром квартиры

ЧП произошло 27 марта на улице Озёрной. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Твери пожарные спасли из огня человека. ЧП произошло 27 марта. На улице Озёрной в доме № 23 (небольшой двухэтажный дом) загорелась квартира на втором этаже.

Тушить пожар отправились два отделения пожарно-спасательной части № 1 и отделение пожарно-спасательной части № 4 города Твери.

"Через считанные минуты спасатели прибыли на место происшествия. К моменту их прибытия наблюдалось задымление в квартире, расположенной на 2 этаже. Благодаря профессиональным и слаженным действиям, звеном газодымозащитников был спасен мужчина", — рассказывают в пресс-службе регионального главка МЧС.

Погорельца передали в руки медиков "скорой", которые также спешно приехали на место ЧП.

С огнём пожарные справились оперативно: в 07:51 пожар был локализован, а уже в 08:06 полностью ликвидирован. В квартире сгорело около 4 квадратных метров площади. Причину пожара устанавливают специалисты.

Напоминаем, в случае пожара или иной чрезвычайной ситуации, необходимо звонить по номеру 112. Пожарных также можно вызвать по номеру 01 со стационарных телефонов и по номеру 101 с мобильных.