В Твери ещё 44 человека заболели коронавирусом на 28 марта

На снижение заболеваемости в регионе влияет, в том числе, вакцинация. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По последним данным оперативного штаба Тверской области, на утро 28 марта в Твери коронавирусом COVID-19 заразились ещё 44 человека. Это больше, чем вчера (на 27 марта был 21 новый случай). Однако общая тенденция показывает, что вирус начал медленно отступать.

Всего в Твери выявлено уже 11836 случаев опасного заболевания. А по Тверской области с начала пандемии зарегистрировано 37 099 случаев заражения коронавирусом (+102 за сутки).

Выздоровели на утро 28 марта 35015 человек (+116 за последние сутки).

Изолированы и находятся под наблюдением медиков 1359 больных (-17).

Умерли с начала пандемии 725 человек (+3 за сутки).

На снижение заболеваемости влияет, в том числе, вакцинация. На настоящий момент прививку от COVID-19 в регионе сделали 72037 человек (486 человек вакцинировались за вчерашний день).

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