Псу Чернышу, чью подругу в Твери сбила машина, нашли новый дом и новую компаньонку

Одинокий Черныш нашёл приют и приятную компанию. Фото: vk.com/tverhelpanimals, Татьяна Алексеенкова.

В Твери псу Чернышу, подругу и верную спутницу которого сбила машина, нашли дом. А возможно - и новую собаку-компаньонку.

Напомним, грустная история о Черныше разлетелась по соцсетям 26 марта. Свидетели собачьей трагедии написали о псе, который уже четвёртый день печально сидит у моста через Тьмаку и ждёт свою подругу - чёрно-белую собаку, с которой был неразлучен. Но её сбила машина.

Неравнодушные люди озаботились судьбой Черныша. Поздно вечером 27 марта стало известно, что для него нашёлся приют. Радостной новостью поделилась одна из участниц Инициативной группы по защите животных. Она сообщила, что Черныша взяла к себе семья, живущая в частном доме в посёлке Лоцманенко.

Черныш - дворовая собака и томиться в четырёх стенах ему не придётся. У людей, приютивших его, оборудован уличный вольер. И там уже живёт одна собака. С ней, судя по опубликованным фото, Черныш успел познакомиться.

В сети люди искренне желают счастья трогательному и верному псу: "Пусть его сердце займёт любовь к подруге и хозяйке!", "Замечательный парень! Пусть будет счастлив", "Держим кулачки за Черныша!"

Черныш в новом доме. Фото: vk.com/tverhelpanimals/Татьяна Алексеенкова.

С новой подругой. Фото: vk.com/tverhelpanimals/Татьяна Алексеенкова.

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