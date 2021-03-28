Лыжница из Твери Наталья Непряева взяла второе место в скиатлоне на Чемпионате России

Лидеру гонки Наталья уступила 30.7 секунды. Фото: instagram.com/natali_nepryaeva

Лыжница из Твери Наталья Непряева взяла второе место в скиатлоне (7,5 км + 7,5 км) на Чемпионате России, который проходит в Тюмени.

С результатом 38:34.7 она уступила лидеру гонки, Татьяне Сориной (Тюмень) 30.7 секунды. Третьей пришла Мария Истомина (Пермский край).

Напомним, накануне Наталья, которая сейчас выступает за Архангельскую область, стала золотой медалисткой чемпионата России, победив в классическом спринте. Следующее испытание ждёт спортсменку 30 марта (вторник) на индивидуальной гонке в свободном стиле. Женщинам предстоит преодолеть дистанцию в 10 километров.

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