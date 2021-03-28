Избитого до глубокой комы многодетного отца и предпринимателя из Осташкова перевезли в Тверь

Михаил, многодетный отец и владелец известного в Осташкове кафе, сейчас борется за жизнь, его состояние тяжёлое. Фото: VK/Елизавета Петина (vk.com/id.serlimi)

Отца семерых детей из Осташкова Михаила Сергеева, избитого до состояния глубокой комы 21 марта, перевезли на лечение в областную больницу Твери. Об этом дети пострадавшего сообщили в соцсетях.

Напомним, 51-летнего мужчину, владельца кафе, избили два местных жителя. По словам дочери пострадавшего, это были знакомые ему люди, которые ранее уже угрожали предпринимателю, о чём он даже заявлял в полицию. Дочь также сообщала, что её отца избили из-за того, что он вступился за знакомого. Осташ получил тяжёлую черепно-мозговую травму и впал в глубокую кому.

По факту этого происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжелого вреда здоровью" (111 УК РФ).

Сначала Михаила госпитализировали в Осташковскую ЦРБ, откуда перевезли в Центральную районную больницу Ржева. Теперь же им занимаются тверские медики.

- Несмотря на то, что с папой сейчас работают квалифицированные нейрохирурги, мы им очень благодарны, мы все же надеемся и добиваемся на перевод его в другую больницу, - пишет в соцсети дочь избитого предпринимателя.

Родственники хотят, чтобы Михаилом занялись медики института имени Бурденко. Состояние осташа остаётся стабильно тяжёлым.

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