Лыжница из Твери Наталья Непряева победила в индивидуальном спринте на чемпионате России

Поздравляем Наталью с очередной победой. Фото: instagram.com/natali_nepryaeva/

Тверская лыжница Наталья Непряева взяла золото Чемпионата России по лыжным гонкам, который проходит в Тюмени. 27 марта наша землячка победила в классическом спринте с результатом 4:49:46.

Второе место среди женщин в индивидуальном спринте взяла Татьяна Сорина (Тюмень), а третьей стала Юлия Ступак (Республика Коми).

Чемпионат России проходит с 27 марта по 4 апреля в Тюмени. Очередной старт предстоит Наталье уже сегодня, 28 марта, в 9:00. Спортсменки будут состязаться в скиатлоне (7,5 км + 7,5 км).

С победой Наталью Непряеву телеграммой поздравил губернатор Игорь Руденя.

«Вы пришли к финишу первой, обойдя сильных соперников, проявив силу воли, спортивный характер, продемонстрировав блестящую технику. Ваше достижение вновь подтвердило заслуженный авторитет тверской школы лыжных гонок. Желаю Вам новых побед на соревнованиях самого высокого уровня», – говорится в телеграмме от главы региона.

ДОСЬЕ КП

Наталья Непряева родилась 6 сентября 1995 года в Твери. Лыжным спортом начала заниматься с семи лет под руководством матери, Ирины Непряевой, а также Александра Смирнова. Является воспитанницей тверской детско-юношеской спортивной школы.

Наталья - заслуженный мастер спорта, бронзовый призер Олимпиады и чемпионата мира, победительница и призер этапов многодневной гонки Тур де Ски и Кубка Мира.