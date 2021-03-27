В Тверской области пропал москвич с автомобилем

Виталий Тугаринов. Фото: ВПСО "Сова".

На страничке Тверского волонтёрского поисково-спасательного отряда «Сова» размещена ориентировка о поиске Виталия Германовича Тугаринова.

Мужчина 1972 года рождения на своём автомобиле Ауди (госномер р567рс 197 регион) следовал по трассе М-10 из Москвы.

25 марта камера видеонаблюдения зафиксировала его машину под Вышним Волочком, недалеко от поворота на посёлок Красномайский. Случилось это в 19:25. Более о мужчине ничего не известно.

Если вы обладаете какой-то информацией о пропавшем, звоните 112, 02 или 8 (920) 162-67-23