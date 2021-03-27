В Максатихе раскрыт грабёж, совершённый средь белого дня

Грабитель показывает, где совершил гоп-стоп. Фото: УМВД по Тверской области.

К полицейским Максатихи обратился 28-летний житель посёлка. Он заявил, что его ограбил знакомый, днём, прямо на улице. Потерпевший, под угрозами и ударами, отдал преступнику мобильный телефон.

К слову, на сленге открытый грабёж с угрозой или применением насилия называется гоп-стоп.

Полицейские, осмотрев место преступления, поговорив с возможными свидетелями гоп-стопа, установили место, где находился возможный преступник. 38-летний житель Бежецкого района был задержан.

Он рассказал, что по дороге в магазин за алкоголем, встретил потерпевшего и потребовал отдать ему телефон. Тот отказался. Тогда задержанный ударил его и вытащил телефон из кармана брюк.

Теперь по второй части 161 статьи Уголовного кодекса, он может покинуть волю на семь лет.