Будущее Твери теперь не такое туманное.
Фото: Олег ЗИНЧЕНКО
В Твери создан совет по урбанистике.
Совет, персональный состав которого пока не назван, создан 26 марта. Он организован целях повышения эффективности подготовки решений в сфере развития городских систем, их взаимодействии между собой и жителями города Твери.
Городская система, если попытаться объяснить просто — это места традиционного расселения горожан вокруг условного административного центра.
То есть, по задумке администрации Твери, теперь взаимодействие между районами и микрорайонами будет более эффективным.