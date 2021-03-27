Будущее Твери теперь не такое туманное. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

В Твери создан совет по урбанистике.

Совет, персональный состав которого пока не назван, создан 26 марта. Он организован целях повышения эффективности подготовки решений в сфере развития городских систем, их взаимодействии между собой и жителями города Твери.

Городская система, если попытаться объяснить просто — это места традиционного расселения горожан вокруг условного административного центра.

То есть, по задумке администрации Твери, теперь взаимодействие между районами и микрорайонами будет более эффективным.