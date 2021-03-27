В Твери 21 человек заболел коронавирусом

Коронавирус в Твери пошёл на спад. Фото: Артем КИЛЬКИН

По последним данным оперативного штаба Тверской области по борьбе с коронавирусом, на утро 27 марта в Твери опасным вирусом заразился 21 человек. А всего в областном центре с начала пандемии выявлено 11 792 заболевших.

Всего же в Тверской области 36 997 заболевших (+105 за сутки).

Выздоровели 34 899 человек (+119 за последние сутки).

Изолировано 1376 больных (-15).

Умерли 722 человек (+1 за сутки).

В целом заметно снижения уровня заболевания коронавирусом в регионе. Это, в том числе, благодаря прививкам, которые в Тверской области сделали 71 551 человек. За минувшие сутки вакцинировалось 1 183 человека.