Бульвар Радищева в Твери закроют на неделю. Фото: Яндекс

В понедельник, 29 марта, администрация Твери разрешила «Тверской генерации» перекрыть часть бульвара Радищева. А именно: участок дороги от Тверского проспекта до Свободного переулка.

В постановлении о перекрытии не сообщается, какая сторона бульвара будет перекрыта, поэтому можно предположить, что будут перекрыты обе дороги бульвара Радищева.

Бульвар планируется перекрыть для движения всего транспорта на неделю, вплоть до 5 апреля.

Тем, кто регулярно пользуется этой дорогой, надо планировать новый маршрут движения.