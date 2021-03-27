Лес складирован прямо на обочине. Фото:VK/Подслушано в Пено/Николай Петров

В Пеновском районе Тверской области на обочине дороги организован склад леса. Об этом сообщил пользователь группы «Подслушано в Пено» Николай Петров и подкрепил свои слова видео.

Он двигался по дороге Хитино-Пено.

- Поворот на деревню Ширково автодороги Хитино-Пено превращён в одну большую погрузочную площадку леса-пиловочника. - сообщает автор поста. - Сотрудники ГИБДД и власти никак не реагирует проезжая мимо каждый день. Если встают гидроманипуляторы проезд полностью блокируют.

Кадры на видео подтверждают слова автора поста: заготовленный лес тянется вдоль обочин на несколько сотен метров.