18-летний боксер из Тверской области умер после тяжелой болезни

Жене Виноградову было 18 лет Фото: vk.com/Владимир Зуев

О трагедии стало известно 24 марта. Уроженец Ржева, 18-летний студент московского ВУЗа Женя Виноградов скончался в результате тяжелой болезни.

- Я познакомился с Женей, когда мы проводили Акцию "Голос войны". Тогда ему было всего 12 лет. Я часто видел Женю на многих мероприятиях. Он всегда был ярким. Удивлял, шутил, поддерживал. Совсем недавно он помогал снимать на видео рассказы ветеранов. Он действительно уважал историю нашего города. Я искренне соболезную родителям, - написал на своей странице ВК глава Ржева Роман Крылов.

Женя окончил школу с золотой медалью и поступил в университет в Москве на специальность "политическое управление". Занимался боксом. Соболезнования выразил и его тренер Владимир Зуев и отметил, что Женя был очень хорошим боксером и замечательным человеком.

Евгения Виноградова похоронили 25 марта в Ржеве.