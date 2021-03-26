Губернатор Тверской области поручил обеспечить безопасность участников крестного хода из Кашина в Калязин

26 марта губернатор Игорь Руденя провёл совещание о подготовке к празднованию 500-летия обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского. Фото: ПТО

26 марта губернатор Игорь Руденя провёл совещание о подготовке к празднованию 500-летия обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского. Рассмотрены вопросы, связанные с проведением в июне крестного хода из Кашина в Калязин.

- При организации мероприятия важно обеспечить максимальную безопасность его участников, а также соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, - указал глава региона.

Предполагается, что паломники начнут крестный ход от Николаевского Клобукова женского монастыря в Кашине. Маршрут будет проложен до церкви Вознесения Господня в Калязине.

Участники совещания рассмотрели варианты прохождения крестного хода, обустройство мест отдыха для паломников.

Также рассмотрены вопросы проведения работ по ремонту дорог, благоустройству территорий по маршруту прохождения крестного хода.

Мероприятия, посвящённые 500-летию обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского, будут проходить в течение 2021 года и охватят Тверь, Калязин, Кашин и ряд других городов Верхневолжья.