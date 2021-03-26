В православном киноклубе Твери покажут фильм "Чудо" Фото: Киноклуб "Твоё кино" (Афиша)

В воскресенье, 28 марта, в цокольном этаже собора святого Александра Невского состоится показ и обсуждение художественного фильма "Чудо" режиссёра Александра Прошкина.

Показ организуют киноклуб "Твоё кино", тверской православный молодежный клуб "Сеятель" совместно с отделом по делам молодежи тверской епархии.

Фильм основан на реальных событиях, которые произошли в Самаре в 1956 году и известные как "Стояние Зои". Во время праздника девушка, не дождавшись своего суженого, сняла со стены икону Николая Чудотворца, начала с ней танцевать и застыла на месте на много месяцев. Местных жителей явление испугало и разбираться приехал журналист из столицы.

Вход на кинопоказ бесплатный. Начало в 18:00. Не забудьте маску!