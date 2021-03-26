В Твери спасли с льдины подростка

.

Вечером 26 марта очевидцы спасли подростка с льдины на Волге в районе дома №8 на Мигаловской набережной. 14-летний мальчик играл там с двумя друзьями. Неравнодушные тверичане с помощью верёвки вытащили потерпевшего на берег ещё до прибытия спецслужб.

Как стало известно «КП»-Тверь», с юным тверичаниным ничего серьёзного не произошло, он только немного промок.

Толщина льда на реках Твери сейчас очень мала – составляет всего лишь пару сантиметров, поэтому выход на лёд крайне опасен. Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России по Тверской области предупреждает: основная причина гибели детей на воде – недостаточный контроль со стороны взрослых. Берегите себя и своих близких!