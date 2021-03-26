В Тверской области утверждены границы шести природных заказников и памятников природы

Утверждены границы государственных природных заказников и памятников природы в шести муниципалитетах. Фото: Александр ЖМУЛИН

26 марта губернатор Игорь Руденя провел заседание президиума областного правительства. В числе прочего рассмотрен вопрос установления границ еще шести особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в Верхневолжье.

Итак, утверждены границы государственных природных заказников и памятников природы общей площадью более 4,2 тыс. га в Кимрском, Лихославльском, Максатихинском районах, Нелидовском городском округе, Сандовском и Лесном муниципальных округах. Что это конкретно за места, в сообщении правительства региона не уточняется.

На этих территориях запрещаются все виды антиэкологической деятельности: складирование ядохимикатов, минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов; сброс сточных вод, сброс и складирование твердых и жидких отходов производства и потребления; все виды рубок леса, за исключением лесохозяйственных мероприятий.

Всего в нашем регионе расположены две особо охраняемые природные территории федерального значения (Центрально-лесной биосферный заповедник и госкомплекс со статусом национального парка «Завидово»), 992 - регионального (573 государственных природных заказника, 418 памятников природы, один ботанический сад), а также четыре - местного.