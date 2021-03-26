В Тверской области в лесной фонд передадут еще свыше 500 гектар сельхозземель

За последние пять лет в Тверской области переведено в лесной фонд почти 30 тыс. гектаров земель иных категорий, покрытых лесом. Фото: ПТО

Вопросы перевода земель из одной категории в другую рассмотрены на заседании межведомственной комиссии при правительстве Тверской области. Его 26 марта провел губернатор Игорь Руденя.

В итоге одобрен перевод шести сельскохозяйственных участков общей площадью 506,6 га в Удомельском городском округе и Ржевском районе в земли лесного фонда.

Участки заросли деревьями и уже непригодны для посевов.

По словам Игоря Руденя, уменьшение количества бесхозных участков, сохранение и восстановление лесов, обеспечение противопожарной безопасности являются приоритетными направлениями в лесопромышленной отрасли.

За последние пять лет в Тверской области переведено в лесной фонд почти 30 тыс. гектаров земель иных категорий, покрытых лесом.