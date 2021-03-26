В Тверской области 26 марта 105 человек заразились коронавирусом

В Тверской области подтверждено 105 случаев коронавируса Фот: ПТО

В Тверской области по данным на 26 марта с начала пандемии выявили 36 892 случаев заражения COVID-19. За сутки на 105 заболевших стало больше.

Выздоровели 34 780 человек (+121 за последние сутки).

Изолировано 1391 больных (-17).

Умерли 721 человек (+1 за сутки).

Больше всего случаев заражения коронавирусом на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На вчерашний день в столице Верхневолжья выявлено 11 774 заболевших (+ 47 случая за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2584 (+3);

Вышневолоцкий городской округ – 2047 (+5);

Ржев – 2026 (+7);

Торжок – 1560 (0);

Калининский район – 1529 (+6);

Кимры – 1475 (0).

Прививку от коронавируса сделали 70 368 жителей Тверской области, за последние сутки - 1 413 человек.

За весь период в регионе проведено 631 954 лабораторных исследования на коронавирус, за последние сутки – 1 974.