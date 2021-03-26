Госавтоинспекторы Тверской области за неделю проверили 86 автобусов

Госавтоинспекция продолжает проверку автобусов Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Госавтоинспекция Тверской области продолжает контроль за организацией пассажирских перевозок. НА минувшей неделе, в период с 19 по 25 марта, сотрудники ГИБДД проверяли водителей, осуществляющих перевозку пассажиров на междугородних и межрегиональных маршрутах.

В ходе рейда проверено 86 водителей, выявлено 20 нарушений. В частности, эксплуатировались автобусы с неисправностями.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения передавать в ведомство информацию о грубых нарушениях ПДД водителями пассажирского транспорта.