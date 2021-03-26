1 апреля в Твери начнётся запись будущих первоклашек в школы

Школьные хлопоты для родителей первоклашек начинаются не 1 сентября, а уже в апреле. Фото: Виктория ТУШКОВА

В 9 часов утра 1 апреля в Твери начнётся запись в школы будущих первоклашек. Приём документов от первоочередников продлится до 30 июня.

В первоочередном порядке в школы будут зачислять ребят, прописанных на закреплённых за конкретными учебными учреждениями территориях.

Ранее глава Твери Алексей Огоньков подписал постановление «О закреплении муниципальных образовательных учреждений города Твери за определенными территориями города Твери». Полный перечень школ с закреплёнными за ними территориями уже публиковала "КП"-Тверь", вы можете познакомиться с ним здесь. Списки должны быть также опубликованы на сайтах школ.

В порядке первой очереди зачислят и детей, у которых братья и сёстры уже учатся в данной школе, а также детей военнослужащих, сотрудников полиции, органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции, детям сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти (по месту жительства).

Вторая очередь зачисления (при наличии свободных мест) начнётся 6 июля.

Подать документы на зачисление ребёнка в школу можно:

- на сайте Госуслуг;

- обратившись в школу лично или по электронной почте;

- заказным письмом с обратным уведомлением на почтовый адрес школы.