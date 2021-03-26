В Твери ищут хозяина для пса, чью подругу сбила машина

В Твери ищут хозяина для пса, чью подругу насмерть сбила машина. Фото: группа в ВК/Инициативная группа по защите животных г. Тверь.

Как сообщают в соцсетях в официальной группе тверских зоозащитников, чёрный пёс четвёртый день подряд сидит у моста через Тьмаку и ждёт свою подругу. Но собаку насмерть сбила машина в центре Твери. Одинокому бродяге ищут хозяина.

С 22 марта пес сидит на одном месте, ничего не ест и ни на что не реагирует. Он ждёт белую с чёрными пятнами собаку. Но её случайно задавил автомобилист.

Мужчина отвёз животное в ветеринарную клинику, но спасти его не удалось. Удар был слишком сильным.

Собачья пара долгое время была неразлучна, поэтому зооактивисты просят неравнодушных людей взять пса домой. Так он сможет пережить утрату.