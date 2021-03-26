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Дом. Семья26 марта 2021 17:15

В Твери ищут хозяина для пса, чью подругу сбила машина

Четвёртый день лохматый грустит
Степан КАМЕНЕВ
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В Твери ищут хозяина для пса, чью подругу насмерть сбила машина. Фото: группа в ВК/Инициативная группа по защите животных г. Тверь.

Как сообщают в соцсетях в официальной группе тверских зоозащитников, чёрный пёс четвёртый день подряд сидит у моста через Тьмаку и ждёт свою подругу. Но собаку насмерть сбила машина в центре Твери. Одинокому бродяге ищут хозяина.

С 22 марта пес сидит на одном месте, ничего не ест и ни на что не реагирует. Он ждёт белую с чёрными пятнами собаку. Но её случайно задавил автомобилист.

Мужчина отвёз животное в ветеринарную клинику, но спасти его не удалось. Удар был слишком сильным.

Собачья пара долгое время была неразлучна, поэтому зооактивисты просят неравнодушных людей взять пса домой. Так он сможет пережить утрату.

Живой уголок