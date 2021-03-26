Бывшего директора предприятия будут судить в Твери за мошенничество и присвоение 13,5 миллионов рублей

Уголовное дело было заведено по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата» и ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

54-летнего жителя Твери, исполнительного директора организации, занимающейся производством полиграфических красок, будут судить за мошенничество и присвоение денежных средств в крупном размере.

Как сообщает пресс-служба Управления МВД РФ по Тверской области, предприятие, в котором мужчина занимал эту большую должность, находилось в стадии банкротства. Используя служебное положение, фигурант присвоил деньги компании, всего около 10 миллионов рублей.

Но этой суммы ему оказалось недостаточно. Уволившись с должности исполнительного директора, он использовал мошенническую схему чтобы перевести ещё 3,5 миллиона на счёт некого ООО, генеральным директором которого он являлся. Для этого он составил платежное поручение якобы на «погашение реестровой задолженности в деле о банкротстве». При этом его компания в реестр требований кредиторов в деле о банкротстве не входила.

Дело передано в суд. Мужчине может грозить до 10 лет лишения свободы (ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата» и ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».)