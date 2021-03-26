За 2020 год в Тверской области прекратили существование 7,5 тысяч индивидуальных предпринимателей

Год 2020 был сложным во всех отношениях, отмечают в Тверьстате. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Тверьстат опубликовал данные о состоянии малого бизнеса в Тверской области. Ведомство подвело итоги пандемийного 2020 года.

За год в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в Тверской области было включено 1,9 тысяч малых предприятий, а выбыло более 3 тысяч. Аналогичная ситуация и с ИП-шниками: индивидуальных предпринимателей появилось 4,7 тысяч, а исключено из реестра более 7,5 тысяч.

На 1 января 2021 года в регионе было зарегистрировано 18,6 тысяч малых предприятий (включая микропредприятия). Это почти 64% от общего числа зарегистрированных организаций. Индивидуальных предпринимателей на эту же дату насчитывалось почти 30 тыс. человек.

В 2020 году на малых предприятиях (включая микропредприятия) было занято 23% от общего числа занятых на предприятиях и в организациях Тверской области.

Каждое третье из зарегистрированных малых предприятий и индивидуальных предпринимателей занимается торговлей. На втором месте - строительство (10%). На третьем - обрабатывающие производства (8%).