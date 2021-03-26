В Твери на опасном переходе сбили пешехода

Пешеход получила травмы в ДТП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Авария произошла днем, 26 марта, на улице Софьи Перовской, у дома №8.

Водитель на автомобиле "Шкода" при движении со стороны стадиона Химик наехал на 52-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

С травмами пострадавшую доставили в больницу.

Отметим, что на этом пешеходном переходе очень часто возникают аварийные ситуации из-за низкой дисциплины водителей. Местные жители жалуются, что водители либо вообще не снижают скорость на этой "зебре", либо без остановки едут по второй полосе, в то время как первая пропускает пешехода.