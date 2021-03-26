В Тверской области отремонтируют 28 километров дороги Торжок-Осташков Фото: ПТО

В 2021 году в Тверской области отремонтируют 28 км трассы Торжок-Осташков. Работы будут выполнены по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги".

Подготовка уже началась. Подрядчик доставляет на объект стройматериалы - гранит и песок. Производственная база, где установлены асфальтобетонный завод производительностью и смесительная установка создан в Кувшинове. Участок дороги будут ремонтировать по технологии регенерации. Укладывать асфальтобетон начнут во второй половине апреля.

Торжок - Осташков – ключевой туристический маршрут к озеру Селигер и Нило-Столобенской пустыни.

По мнению губернатора Игоря Рудени, приоритетное внимание в дорожной кампании необходимо уделять маршрутам школьных автобусов и скорой помощи, туристическим и социально значимым трассам, дорогам к инвестплощадкам.

Всего в Тверской области по национальному проекту "Безопасные и качественные дороги" до 2024 года отремонтируют около 1700 км дорог.