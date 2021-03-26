Десятиклассник из Твери попросил парк у губернатора Игоря Рудени

Идею создания парка в Затверечье Игорь Руденя одобрил и обещал рассмотреть вопрос Фото: ПТО

26 марта на прием к губернатору Тверской области Игорю Рудене пришел ученик школы №44 из Твери Алексей Гричик.

Десятиклассник рассказал, что во время подготовки домашнего задания по географии к нему пришла идея создания парка для отдыха местных жителей. Алексей проявил инициативу: изучил Генплан города, провел опрос в соцсети, в голосовании приняли участие 350 человек. Для создания парка Алексей предложил участок между Восточным мостом и 1-й улицей Александра Невского и представил Игорю Рудене видеоролик.

Идею губернатор поддержал и обещал обсудить вопрос с главой города.

- Пригласим проектировщиков, которые имеют опыт создания подобных парков. Как только сойдёт снег, вместе с вами выедем на место, - сказал Игорь Руденя и отметил, что помимо зон активного отдыха, спортивных и детских площадок, беговых и велосипедных дорожек, необходимо предусмотреть парковку для автотранспорта.