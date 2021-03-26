Доверчивая жительница Твери отдала "целительницам" полмиллиона рублей

За обряд снятия порчи женщина отдала 500 тысяч рублей Фото: Антон ПИКУС

В полицию обратилась пожилая жительница Твери и сообщила, что две женщины обманули ее на 500 тысяч рублей.

Установлено, что потерпевшая на улице познакомилась с двумя женщинами, которые сообщили, что на нее наложена порча и необходимо провести обряд. В квартире у пенсионерки "целительницы", используя психологические приемы, рассказали, что у нее есть проблемы со здоровьем и в семье. Обряд оценили в 500 тысяч рублей.

Эффекта от "процедуры" женщина не заметила и обратилась в полицию.

Злоумышленниц ищут. По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.