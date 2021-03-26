На невыплату зарплаты жители Тверской области могут пожаловаться в Следственный комитет

В следственном комитете состоится прием граждан Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

В следственном управлении СУ СК РФ по Тверской области состоится прием граждан по вопросам невыплаты заработной платы. Прием состоится 9 апреля в 15:00.

Жители смогут сообщить о фактах преступлений, связанных с невыплатой заработной платы, нарушением трудового законодательства. В управление смогут обратиться бывшие и действующие работники, перед которыми имеется задолженность по заработной плате. Предварительная запись по телефонам: (4822) 65-63-31, 65-63-34, 65-63-36.