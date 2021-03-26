В Твери эвакуированы ученики трех школ и двух гимназий

Полиция проверяет информацию о противоправной деятельности Фото: vk.com/tvernewsru/Та Самая

В Твери полиция проверяет информацию о заминировании школ. Первоначально сообщение о том, что из-за сообщений неизвестных эвакуированы ученики гимназий № 8 и №12, школ № 16, №46 и №53, появилось в группе "ТИА" в соцсети.

- В Твери проводятся проверочные мероприятия в связи с поступившей информацией о противоправной деятельности. Информация проверяется уполномоченными органами власти и правоохранительными структурами, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе УМВД России по Тверской области и попросили жителей Твери с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам, сохранять спокойствие.

Телефоны доверия в Твери: МВД 8(4822) 32-95-52, МЧС 39-99-99, ФСБ 77-74-41.