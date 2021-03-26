Четверо парней забрались на памятник Пушкину в центре Твери

Четвер парней позировали на памятнике Пушкину Фото: vk.com/ostorozhno_tver.pozor_tver

В центре Твери четверо молодых людей в масках забрались на памятниу поэту Александру Пушкину, что установлен на набережной у городского сада.

Парни позировали для фото, которое появилось в соцсети. Его выложил анонимный подписчик в группе "Осторожно Тверь! (ex - Позор Тверь)".

Поступок вызвал неодобрение у большинства подписчиков вызвал неодобрение, но нашлись и те, кто не усмотрел в действиях молодых людей ничего постыдного и ужасного.

Напомним, что несколько дней назад в Твери на слуху была история о женщине, которая на бульваре Радищева забралась на памятник Михаилу Кругу и отпинала свою машину, припарковнную на пешеходной аллее. Свой поступок нарущительница позже объяснила призывом к соблюдению ПДД. На нее составлены административные материалы.