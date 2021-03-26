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Происшествия26 марта 2021 10:50

В Твери наркоторговец угрожал полицейскому сигнальным пистолетом

И получил 10 лет колонии строгого режима
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Мужчину осудили на 10 лет

Фото: Степан КАМЕНЕВ

В Твери Пролетарский районный суд вынес приговор 24-летнему местному жителю. Мужчина был задержан на одной из улиц при попытке сбыта наркотиков. При задержании наркоторговец оказал полицейским сопротивление: достал из кармана сигнальный пистолет и направил его на сотрудника полиции.

В судебном заседании подсудимый вину признал частично. Суд признал подсудимого виновным по нескольким статьям. В частности, по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ и ч. 1 ст. 318 УК РФ. Фигурант получил 10 лет колонии колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Криминал