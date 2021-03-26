Вертолетом санавиации в Тверь доставлен пациент из Ржева

Пациент был доставлен в ОКБ Фото: Виктория ТУШКОВА

25 марта привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи пациенту из Ржевской ЦРБ.

В 13:10 экипаж вертолёта Ми-8 МЧС России с бригадой врачей на борту вылетел с аэродрома Змеёво в Ржевскую ЦРБ. После оказания неотложной помощи пациент был транспортирован в областную столицу.

В 16:15 больного доставили в областную клиническую больницу Твери для прохождения дальнейшего лечения.

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