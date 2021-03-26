В Твери митрополит Амвросий вручил Патриаршие награды борющимся с ковидом врачам

В Твери митрополит Амвросий вручил церковные награды борющимся с ковидом врачам. Фото: пресс-служба Тверской епархии.

Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий 24 марта вручил медикам Патриаршие награды за вклад в борьбу с коронавирусом. За высокий профессионализм, жертвенность и спасённые жизни наградили министра здравоохранения Тверской области Сергея Козлова, а также руководителей и сотрудников больниц.

Владыка Амвросий передал благодарность за профессиональное служение ближнему и подвижнический труд в борьбе с COVID-19 от лица Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Всем медиками и их близким глава Тверской митрополии пожелал здоровья, терпения и сил в их нелёгком труде.

Помимо «Патриарших благодарностей», 500 медиков получили архиерейские благодарности и медали Тверской епархии. Министру здравоохранения Тверской области Сергею Козлову передали для Областной больницы икону Христа Спасителя с предстоящими Богородицей и святым Иоанном Предтечей.