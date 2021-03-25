В Тверской области за сутки подтверждено 109 случаев коронавируса

В Тверской области продолжается прививочная кампания Фото: ПТО

В Тверской области, по данным оперштаба на 25 марта, с начала пандемии выявили 36 787 случаев заражения COVID-19. За сутки заразились 109 человек.

Выздоровели 34 659 человек (+119 за последние сутки).

Изолировано 1408 больных (-12).

Умерли 720 человек (+2 за сутки).

Больше всего случаев заражения коронавирусом на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На вчерашний день в столице Верхневолжья выявлено 11 727 заболевших (+ 24 случая за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2581 (+8);

Вышневолоцкий городской округ – 2042 (+18);

Ржев – 2019 (+7);

Торжок – 1560 (0);

Калининский район – 1523 (+4);

Кимры – 1475 (0).

Прививку от коронавируса сделали 68 955 жителей Тверской области, за последние сутки - 1 250 человек.

За весь период в регионе проведено 629 980 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 1 765.