В Тверской области за сутки подтверждено 109 случаев коронавируса

В Тверской области продолжается прививочная кампания Фото: ПТО
В Тверской области, по данным оперштаба на 25 марта, с начала пандемии выявили 36 787 случаев заражения COVID-19. За сутки заразились 109 человек.
Выздоровели 34 659 человек (+119 за последние сутки).
Изолировано 1408 больных (-12).
Умерли 720 человек (+2 за сутки).
Больше всего случаев заражения коронавирусом на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На вчерашний день в столице Верхневолжья выявлено 11 727 заболевших (+ 24 случая за последние сутки).
Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:
Конаковский район – 2581 (+8);
Вышневолоцкий городской округ – 2042 (+18);
Ржев – 2019 (+7);
Торжок – 1560 (0);
Калининский район – 1523 (+4);
Кимры – 1475 (0).
Прививку от коронавируса сделали 68 955 жителей Тверской области, за последние сутки - 1 250 человек.
За весь период в регионе проведено 629 980 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 1 765.